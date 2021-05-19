Тбилиси, , 10:22 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 313 651 исследования на SARS-CoV-2 выявили 1160 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 333 601 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 313 651 победил инфекцию, в том числе 1302 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4519 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 20 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 4243 пациента, в оборудованные гостиницы — 669. На карантине находятся 72 человека.

Согласно официальным данным на 18 мая, в Грузии в результате 29 685 исследований выявили 1550 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 1490 человек.

Стоит отметить, что в Грузии отмечают спад третьей волны пандемии. В стране отменили запрет работать кафе и ресторанам по выходным. Теперь пункты общепита могут в эти дни принимать посетителей в залах, которые находятся на открытом воздухе.

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