Москва, , 10:20 — REGNUM Никогда не посещали музеи в формате онлайн три четверти жителей России (75%). Совершали виртуальные экскурсии 24%, приводит данные ВЦИОМ.

Наиболее популярно посещение музеев онлайн у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (38%), жителей городов-миллионников (30%), активных пользователей интернета и граждан 45−59 лет (по 29%).

При этом знают о возможности пройтись по музеям через интернет 70% опрошенных. В основном об этом осведомлены жители Москвы и Санкт-Петербурга (87%) и городов-миллионников (78%). Не знают такой возможности 30% граждан.

Опрос по телефону проведен 16 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году акция «Ночь в музее» впервые прошла в Москве в онлайн-формате.

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