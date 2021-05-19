Иерусалим, , 10:23 — REGNUM За период с 19:00 мск 18 мая до 07:00 мск 19 мая из сектора Газа по территории Израиля было запущено 50 ракет. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба израильской Армии обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

«С 19:00 (совпадает с мск) до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля», — говорится в сообщении и добавляется, что десять ракет упали на территории анклава.

Также указывается, что в общей сложности с 10 мая по Израилю из сектора Газа было выпущено 3750 ракет, 550 из которых упали в самом палестинском анклаве, при этом примерно 90% ракет перехватила система ПВО «Железный купол».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшую ночь израильские ВВС нанесли удары по районам Хан-Юнис и Рафах, которые расположены в южной части сектора Газа.