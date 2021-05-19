Белгород, , 10:18 — REGNUM Праздник для выпускников «Последний звонок» пройдёт в школах Белгородской области 21 мая. Роспотребнадзор допустил присутствие родителей на праздничных линейках и утренниках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Традиционные линейки пройдут при строгом соблюдении ограничительных мер — родителям разрешено присутствовать на них, сдавать ПЦР-тест для этого не нужно, однако необходимо помнить про социальную дистанцию и средства защиты. По словам замначальника регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Пузановой, формат праздника учебные заведения будут определять самостоятельно. В малокомплектных сельских школах разрешено объединить на празднике выпускников 4-х, 9-х и 11-х классов. Ученики невыпускных классов последний звонок проведут в своих аудиториях.

«Родители могут присутствовать на утреннике, но при этом они должны осознавать всю меру ответственности: не иметь никаких выраженных симптомов заболевания и контактов с заболевшими», — отметила начальник отдела общего образования регионального департамента образования Елена Хоменко.

Последний звонок в 2021 году прозвучит для более чем 164 тысяч выпускников области.