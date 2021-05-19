Париж, 19 мая 2021, 10:16 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вызван в сборную Франции впервые с 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции (FFF).
Бензема вошёл в список французской команды для подготовки к чемпионату Европы по футболу. Форвард с 2015 года не вызывался из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна.
За это время сборная Франции стала вице-чемпионом Европы (2016) и чемпионом мира (2018).
На групповом этапе Евро-2020 сборная Франции сыграет с командами Германии (15 июня), Венгрии (19 июня) и Португалии (23 июня).
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