Бийск, Алтайский край, , 10:19 — REGNUM Алтайские синоптики предупреждали жителей региона о возможных дождях и грозах, но 19 мая оказалось, что это — не самое страшное: после непродолжительных осадков трассу Бийск — Барнаул накрыла пыльная буря.

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Водителям пришлось съехать с дороги, чтобы не потерять ориентацию. В самом Бийске стихия повредила трамвайные провода и повалила деревья.

Тем временем, в Тальменском районе унесло остановку и шифер с домов.

«В самой Тальменке с корнями деревья выворачивало», — пишут местные жители в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае передано штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий: 20 — 22 мая ночные температуры воздуха в регионе могут опустится до — 3 °C. При этом сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

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видео — brnl01 и pdmnews.