Москва, , 10:14 — REGNUM Совет директоров ПАО «ФосАгро» признал успешным ход реализации Стратегии развития компании до 2025 года. С докладом о работе по реализации утвержденной в марте 2019 года Стратегии-2025 выступил генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«Первый квартал 2021-го года был сильным как в части производственных успехов, так и в части сбытовой политики. Мы добились очередного рекордного показателя, выпустив 2.6 млн т удобрений и кормовых фосфатов, что на 2,3% больше уровня прошлого года. Данный результат стал возможен благодаря последовательной реализации трудовым коллективом Группы «ФосАгро» Стратегии развития компании до 2025 года. В её основе лежит стремление к постоянному повышению операционной эффективности и росту объемов производства удобрений при сохранении курса на обеспечение лидерства компании в области ESG», — отметил генеральный директор компании.

Генеральный директор ФосАгро подчеркнул, что в рамках стратегии ведется строительство современного производственного комплекса по производству минеральных удобрений в Волхове.

Первая очередь нового завода была введена в строй в апреле. В торжественной церемонии приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава «ФосАгро» Андрей Гурьев. Мощность первой очереди — 300 тыс. тонн аммофоса в год. После полного завершения проекта суммарная мощность новых агрегатов производственного комплекса достигнет почти 900 тыс. тонн, что обеспечит долгосрочный рост операционных показателей Группы.

«Наряду с отчётом о движении к стратегическим целям-2025 года, Совету директоров были представлены наработки в отношении дальнейшего развития компании на период до 2030 года. Это амбициозные цели, большие проекты, реализация которых позволит компании устойчиво развиваться, сохраняя статус лидера отрасли. Важно, что достойное место среди них занимают экологические инициативы. Часть из них будет включена в обновленную редакцию Стратегии развития до 2025 года, которая будет вынесена на рассмотрение Совета директоров до конца этого года», — рассказал Андрей Гурьев.

Члены Совета директоров во главе с его председателем Ксавье Роле поблагодарили трудовой коллектив ФосАгро за эффективную работу и четкое соблюдение мер профилактики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе отчет о работе предприятий Группы «ФосАгро» по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2020 году, основных аспектах обеспечения их кибербезопасности и результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в 1 квартале 2021 года.

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