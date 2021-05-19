Москва, 19 мая 2021, 10:14 — REGNUM Совет директоров ПАО «ФосАгро» признал успешным ход реализации Стратегии развития компании до 2025 года. С докладом о работе по реализации утвержденной в марте 2019 года Стратегии-2025 выступил генеральный директор, член Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.
Генеральный директор ФосАгро подчеркнул, что в рамках стратегии ведется строительство современного производственного комплекса по производству минеральных удобрений в Волхове.
Первая очередь нового завода была введена в строй в апреле. В торжественной церемонии приняли участие Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава «ФосАгро» Андрей Гурьев. Мощность первой очереди — 300 тыс. тонн аммофоса в год. После полного завершения проекта суммарная мощность новых агрегатов производственного комплекса достигнет почти 900 тыс. тонн, что обеспечит долгосрочный рост операционных показателей Группы.
Члены Совета директоров во главе с его председателем Ксавье Роле поблагодарили трудовой коллектив ФосАгро за эффективную работу и четкое соблюдение мер профилактики в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе отчет о работе предприятий Группы «ФосАгро» по обеспечению нормативных требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов в 2020 году, основных аспектах обеспечения их кибербезопасности и результатах мониторинга управления ключевыми рисками Общества в 1 квартале 2021 года.
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