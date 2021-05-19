Севастополь, , 10:14 — REGNUM В Севастополе перед судом предстанут 12 участников преступной группы, специализировавшейся на распространении психотропных и наркотических средств. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Житель Севастополя и его 11 соучастников обвиняются по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере. По версии следствия, с апреля 2018 года по августа 2019 года фигуранты дела на территории Севастополя и Республики Крым торговали наркотиками и психотропными веществами бесконтактным способом при помощи интернет-магазина. По данным следствия, было совершено не менее 16 особо тяжких преступлений. Правоохранителями было изъято более 6 кг наркотических средств и 857 г психотропного вещества.

Обвинительное заключение в отношении обвиняемых утверждено в Генеральной прокуратура РФ. Дело направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.