Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В Екатеринбурге ещё на полшага приблизились к созданию нового Академического района города. В городской думе предварительно утвердили изменения в устав города, позволяющие создать новую административно-территориальную единицу.

Поправки одобрила комиссия думы по местному самоуправлению. Предложено отдельно выделить Академический район, чьи части ранее были распределены во Верх-Исетскому и Ленинскому району, в отдельную единицу.

Окончательное решение будет принято на заседании городской думы 25 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, трамвайную ветку в микрорайон Академический начнут строить не позже 2022 года, обещают власти.

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