Иерусалим, , 10:30 — REGNUM Израильские военные поздним вечером 18 мая провели еще один этап систематической атаки на сеть туннелей ХАМАС в секторе Газа, заявил журналистам пресс-секретарь ЦАХАЛа Хидай Зильберман 19 мая.

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По оценкам Зильбермана, по меньшей мере 10 членов ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» были уничтожены во время атаки на 40 подземных целей, которые являются частью так называемого «метро», охватывающего 12 километров туннелей. Цели включали места хранения оружия и командный центр.

Комментируя информацию, что ХАМАС нацелился на базы ВВС Израиля, Зильберман отметил, что «они пытаются, но не наносят ударов».