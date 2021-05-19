Иерусалим, , 10:15 — REGNUM За прошедшую ночь израильские ВВС нанесли удары по районам Хан-Юнис и Рафах, которые расположены в южной части сектора Газа. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в соцсети Twitter.

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Уточняется, что в ходе 25-минутного налета ВВС Израиля поразили около 40 подземных объектов движения ХАМАС, при этом 52 израильскими истребителями-бомбардировщиками было применено около 120 высокоточных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Армия обороны Израиля дважды пыталась уничтожить военачальника ХАМАС Мухаммеда Дейфа с тех пор, как на прошлой неделе вспыхнули боевые действия, при этом оба раза ему удалось уйти невредимым.