Пермь, , 10:11 — REGNUM В пермском крае осужден старший механик теплохода, на котором летом 2019 г ода погиб несовершеннолетний студент-практикант, сообщает пресс-служба краевого областного суда.

Механик признан виновным в нарушении требований охраны труда. Будучи наставником практиканта, мужчина не провел надлежащий осмотр машинно-котельного отделения теплохода и не выявил рассоединение металлической кабельной трубы, что повлекло дальнейшую подачу напряжения на ее корпус. Отсутствие заземления в котельном отделении представляло опасность. Механик отправил студента выполнять работу, не обеспечив диэлектрическими перчатками и не предупредил об опасности. В результате практикант получил смертельное поражение электрическим током.

Свердловский районный суд Перми приговорил механика двух годам лишения свободы условно и запретил заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией судового электрооборудования на морском и речном транспорте в течение двух лет. Пермский краевой суд, рассмотрев апелляцию, оставил приговор коллег без изменения.