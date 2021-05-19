Майкоп, , 10:10 — REGNUM В Адыгее реализуется проект создания приемных семей для людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году было создано 11 таких семей, рассказали в министерстве труда и социального развития Адыгеи. В 2021 году проект будет продолжен, отметили в ведомстве.

«Это сравнительно новая форма социального обслуживания, которая хорошо себя зарекомендовала. В прошлом году создано одиннадцать таких семей. Мы намерены активно развивать эту практику», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы стать приемной семьей для людей пожилого возраста и нуждающихся в уходе инвалидах, в первую очередь нужно обоюдное желание тех, кого принимают под опеку, и тех, кто соглашается заботиться о них. Люди при этом могут начать жить вместе по согласию либо в доме у подопечного, либо — в доме его новой семьи. Главное, что человек при этом является не одиноким, ему обеспечены уход и забота.

Напомним, региональный проект в Адыгее реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».