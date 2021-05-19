Красноярск, , 10:10 — REGNUM По состоянию на утро 19 мая в Красноярском крае действует пять лесных пожаров на общей площади 74 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, очаги возгораний зафиксированы в авиационной труднодоступной зоне Богучанского, Енисейского и Тасеевского районов.

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Как заверили в минлесхозе, населённым пунктам возгорания не угрожают. За прошедшие сутки в крае потушили два лесных пожара на площади 31 га в Абанском районе. В тушении принимали участие 85 человек, применялось 16 единиц техники. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли пять воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае во всех районах, за исключением Крайнего Севера, действует особый противопожарный режим.

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