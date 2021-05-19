Самара, , 10:12 — REGNUM Абсолютный максимум температуры воздуха был побит 18 мая в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Отмечается, что на метеостанциях Новодевичье (32,2°C) и Безенчук (34,3°C) высокая температура воздуха побила рекорд 1943 года (соответственно 30 °C и 32,2°C).

В Самарской области 18 мая фиксировалась жаркая погода с отклонением от предыдущих значений от 1,5 до 4,6°C. Самая высокая температура воздуха в этот день была зафиксирована в Кинель-Черкассах (35,2°C). На этой метеостанции был побит рекорд 1973 года (31,1°C).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 мая абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт на 11 метеостанциях Самарской области.