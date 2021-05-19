Лос-Анджелес, США, , 10:10 — REGNUM Эшли Уолтерс, бывшая помощница музыканта Мэрилина Мэнсона, обвинила его в насилии. Об этом сообщает Billboard.

По данным издания, в общей сложности Уолтерс подала шесть судебных исков, включая сексуальные домогательства, сексуальное насилие, избиение и причинение эмоционального расстройства. По её словам, Мэнсон заставлял Уолтерс работать по 48 часов подряд, а также приглашал своих друзей, чтобы насиловать её.

Добавим, что все случаи жестокого обращения, о которых рассказала бывшая помощница исполнителя, датированы 2010 и 2011 годами. Более 12 женщин также обвинили Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии, однако только две из них подали судебные иски — Эшли Уолтерс и актриса «Игры Престолов» Эсме Бьянко.

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