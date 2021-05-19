Варшава, , 10:08 — REGNUM 18 мая провели переговоры министры здравоохранения стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия). Мероприятие из-за пандемии SARS-CoV-2 состоялось в удаленном формате, с помощью видеосвязи. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский по итогам встречи сообщил журналистам, что её главной темой встречи стало обсуждение борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Стороны представили свои наблюдения по развитию эпидемической ситуации в их странах, поделились исследованиями, как та или иная мера способствовала снижению уровня распространения инфекции. Мы рассмотрели вариант совместной стратегии, формирования общего пространства борьбы с пандемией, чтобы в случае роста числа заражений нам не приходилось бы снова закрывать границы между собой», — сообщил Недзельский.

По его словам, общее пространство в борьбе с пандемией находится лишь на уровне обсуждений.

«Эпидемическая обстановка во всех странах Вышеградской четверки схожая. Мы все уже пережили самые сложные времена третьей волны пандемии», — отметил министр.