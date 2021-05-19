Москва, , 10:08 — REGNUM Денонсация Договора по открытому небу (ДОН) положительно скажется на обеспечении военной безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

«В 2020 году США вышли из договора. Мы говорили, что после выхода США из договора остаются страны, входящие в НАТО, что позволяет Вашингтону получать информацию от них. В то время как нам будет запрещено осуществлять инспекции над территорией США. Поэтому в сложившейся обстановке денонсация Договора по открытому небу в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и положительно скажется на обеспечении военной безопасности», — заявил Шаманов.

На 2017 год участниками Договора являлись 34 государства: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Госдума на заседании 19 мая примет решение о денонсации ДОН.

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