Токио, , 10:08 — REGNUM Более 80% спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в Токио, будут привиты от коронавируса до прибытия в Японию. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на открытии заседания оргкомитета Игр.

«Сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность», — сказал Бах.-

По его словам, к началу Олимпиады этот показатель превысит 80%.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.