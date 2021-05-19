Бай-Тайгинский район, Тува, , 10:07 — REGNUM В Туве утром 18 мая произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр сейсмособытия находился на глубине 10 км в 70 км западнее села Тээли Бай-Тайгинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике.

При этом колебания местными жителями не ощущалось. Специалисты обследовали 18 социально значимых объектов.

«Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — отметили в управлении.

Читайте также: В Туве проверяют социальные объекты после землетрясения