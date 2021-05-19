Душанбе, , 10:09 — REGNUM Межправительственное соглашение, согласно которому Россия окажет содействие в строительстве современной погранзаставы на границе Таджикистана и Афганистана, подпишут в ближайшее время Москва и Душанбе. Об этом 19 мая сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

По слова главы МИД РФ, в ходе переговоров стороны также провели обсуждение шагов по укреплению таджикско-афганской границы, как в рамках ОДКБ, так и в рамках двусторонних отношений

«Мы уже рассчитываем подписать межправительственное соглашение, в соответствии с которым мы окажем финансовое содействие в сооружении современной погранзаставы на одном из участков таджикско-афганской границы», — сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что его коллега из Таджикистана согласен с тем, что 201-я российская военная база, расположенная на территории страны, является существенным фактором стабильности и безопасности Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона продолжает содействовать в модернизации вооруженных сил (ВС) Таджикистана с учетом установленных планов и сроков.