Кемерово, , 10:07 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 19 мая, за прошедшие сутки выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 60 случаев.

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«Кемерово — 19, Ленинск-Кузнецкий — четыре, Междуреченск — четыре, Новокузнецк — четыре, Юрга — четыре, Анжеро-Судженск — три, Промышленновский МО — три, Киселевск — два, Осинники — два, Прокопьевск — два, Беловский МР — два, Кемеровский МО — два, Чебулинский МО — два, Белово — один, Тайга — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Юргинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона. За это же время 62 пациента выздоровели.

Всего в Кузбассе выявлено 36 350 случаев заражения коронавирусом, 35 031 человек выздоровел, 700 пациентов скончались.