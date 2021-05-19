Душанбе, 19 мая 2021, 10:05 — REGNUM Российская Федерация хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном, заявил 19 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что российская сторона продолжает содействовать в модернизации вооруженных сил (ВС) Таджикистана с учетом установленных планов и сроков. Также Лавров подчеркнул, что военное сотрудничество двух стран имеет особое значение на фоне сохраняющихся в регионе угроз.
Читайте также: В МИД Таджикистана заявили о подготовке к визиту Путина