Душанбе, , 10:05 — REGNUM Российская Федерация хочет как можно скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном, заявил 19 мая глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объём регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России», — сказал Лавров на пресс-конференции со своим коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что российская сторона продолжает содействовать в модернизации вооруженных сил (ВС) Таджикистана с учетом установленных планов и сроков. Также Лавров подчеркнул, что военное сотрудничество двух стран имеет особое значение на фоне сохраняющихся в регионе угроз.

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