Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Компания Google представила новую операционную систему для смартфонов Android 12. Об этом представители компании заявили в свое блоге по итогам конференции для разработчиков Google I/O.

«В Android 12 есть всё, что вам нравится в этой операционной системе. Он ориентирован на создание личного телефона, который настроен для вас», — говорится в сообщении.

Разработчики представители обновленный дизайн интерфейса с возможностью создания цветовых схем при смене обоев.

«Мы переосмыслили весь опыт, от цветов до форм, света и движения. В результате Android 12 стал более выразительным, динамичным и индивидуальным», — сообщили в Google. Отмечается, что в новом Android появилась более плавная анимация, а также изменен внешний вид иконок. Кроме того, можно выбирать основные и дополнительные цвета в дизайне.

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