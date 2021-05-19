Москва, , 10:05 — REGNUM Попытки биткоина 18 мая отскочить вверх после снижения к минимуму за три месяца не увенчались успехом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«Илон Маск на время приостановил свою твит-активность на фоне производственных проблем Tesla и конструктивной критики тех, кто действительно понимает работу сети биткоина. Но успокоиться оптимистам не удалось.

Не столь заметный, но все же болезненный эффект на рынок произвели твиты уже китайского журналиста Колина Ву. Для англоязычной публики он сообщил о предупреждении трех связанных с местным ЦБ ассоциаций о санкциях в отношении компаний из финсектора, которые сотрудничают с фирмами, которые тем или иным образом связаны с цифровыми валютами.

В результате внутридневной рост обнулился, возможно обеспечив кого-то из трейдеров плохим сном или его отсутствием. Закрытие ниже $44 000 не исключает продолжение текущей коррекции. 200-дневная скользящая (~$40 000) пока не подтянулась к цене, что может сдерживать покупателей.

Китайское «предупреждение» не является чем-то новым. Криптовалюты и ICO в Поднебесной запрещены с 2017 года. Но есть одна тонкость — в апреле представитель ЦБ Ли Бо заявил о том, что цифровые валюты могут обладать ценностью и регулятор готов изменить свою точку зрения.

Как и в случае с новым главой SEC Генслером перспективы оказались не столь радужными. То ли время еще не пришло, то ли в Пекине уловили веяния их коллег на Западе.

В любом случае паззл пока продолжил складываться не в пользу криптобыков. Хорошие новости по-прежнему в дефиците. Скептичное мнение в отношении способности биткоина стать полноценным классом активов уже в ближайшее время может обрести новых сторонников.

Тем не менее крипторынок продолжает развитие. Polkadot готовится к запуску парачейнов, которые выступают его отличительной чертой и позволяют позиционировать как прямого конкурента Ethereum после того, как последний перейдет на шардинг.

В Ethereum отложили в очередной раз «бомбу сложности» из-за ожидаемого слияния с Proof-of-Stake блокчейном Оба актива не поддались пессимизму биткоина и занесли день в актив.

День 18 мая в целом сложился неплохо для большинства альткоинов. Индекс доминирования биткоина вновь пробует опуститься ниже 40%», — считает эксперт.

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