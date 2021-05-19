Пенза, , 10:12 — REGNUM На территории Пензенской области в летний период запланирована работа 357 лагерей, из них 327 — лагери с дневным пребыванием, 16 — лагери труда и отдыха, 13 загородных оздоровительных лагерей и один — санаторно-оздоровительный.

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В рамках работы областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 18 мая состоялся первый комиссионный выезд в детский лагерь «Строитель» с целью оценки его готовности к приему детей. Члены комиссии в составе представителей региональных минобразования, управлений МЧС, МВД осмотрели территорию лагеря, столовую, бассейн и жилые корпуса. Особое внимание уделили обеспечению безопасности в лагере, организации пропускного режима. К заезду детей готовятся в соответствии с санитарными тредованиями. Лагерь обеспечен средствами защиты (маски, перчатки, антисептики), во всех корпусах установлены дозаторы с антисептиками. Первая смена стартует здесь 7 июня. За лето в «Строителе» проведут четыре смены (краеведческая, патриотическая, научная, социальная) по 360 детей в каждой.

Следующий комиссионный выезд запланирован в лагерь «Юность».

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в 2021 году отдохнут свыше 40 тыс. детей и подростков. Стоимость путевок осталась на уровне прошлого года: 24 205 рублей — в санаторно-оздоровительный лагерь, 16 237 рублей — путевка в загородный лагерь, 8797 рублей — в летний трудовой лагерь. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются путевками бесплатно.

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