Москва, , 10:05 — REGNUM По итогам апреля 2021 года на вторичном авторынке России продажи подержанных автомобилей выросли на 118% по сравнению с апрелем 2020 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Так, жители России в прошлом месяце приобрели около 549 тыс. машин с пробегом. Такой рост продаж связывают с низкой базой апреля прошлого года.

При этом более чем в два раза выросли продажи в апреле 2021 года подержанных машин марок: Lada (+117%; 131,1 тыс. ед.), Hyundai (+145%; 30,9 тыс. шт.), KIA (+154%; 30,6 тыс. шт.) и Nissan (+104%; 30,3 тыс. шт.). А продажи подержанных моделей Toyota увеличились за отчетный период на 83%, до 59,4 тыс. экземпляров.

С начала 2021 года по апрель включительно реализация автомобилей с пробегом в России выросла на 23%. Всего на вторичном рынке за январь-апрель 2021 года было продано 1,8 млн подержанных машин.

Напомним, в апреле 2021 года продажи автомобилей сегмента LCV в России выросли на 160%, до 13 963 экземпляров.

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