Элиста, , 10:02 — REGNUM За последние сутки в Калмыкии зарегистрирован один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 19 мая.

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С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 365 пациентов.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в республике выявили 13 носителей коронавируса. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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