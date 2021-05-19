Москва, , 10:02 — REGNUM Ипотечники и девелоперы продолжают оставаться «дойными коровами» кредитных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, согласно которому динамика ставки по ипотеке в РФ будет максимально консервативной.

«Высказывание Германа Грефа относительно ожиданий роста ставок по ипотеке гораздо консервативней, чем грозящая нам реальность. 1 или 2 процентных пункта роста к концу этого года и еще пара в следующем могут откинуть ставку по ипотеке в двухзначную зону, — сказал Ордов. — Причем это будет происходить на фоне снижения инфляции и темпов роста цен на рынке жилой недвижимости, что сделает ипотечный кредит гораздо более дорогим в реальном выражении. Не многие решились в кризис надеть на себя кредитное ярмо, но, похоже, такого благоприятного времени для ипотечного кредитования в ближайшие годы может не настать».

Как подчеркнул Ордов, вопрос о сохранении льготной ипотеки и ставки по ней остается открытым.

«Сегодня банки не так сильно заинтересованы в росте ставки по ипотеке, так как они стали получать новые «удои» со спецсчетов девелоперов, поэтому ипотечники и девелоперы продолжают оставаться «дойными коровами» кредитных организаций по наименее рискованному виду обеспеченного кредитования, — сказал Ордов. — Это будет сдерживать рост ставок, так как эти две «коровы» могут существовать только парой. Будем надеяться на рациональность банковского сообщества».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ не будет наблюдаться агрессивного роста ставок по ипотеке.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист оценила слова Грефа о консервативном росте ставок по ипотеке