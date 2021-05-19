Добрянка, Пермский край, , 10:02 — REGNUM В Пермском крае квалификационная коллегия привлекла судью Добрянского райсуда к дисциплинарной ответственности, лишив мантии, сообщает пресс-служба краевой судебной инстанции.

Ранее с просьбой наказать судью обратился Совета судей Прикамья. Причиной стали выявленные грубые нарушения материального права и процессуального законодательства, выразившиеся в произвольной оценке фактических обстоятельств по делам, необоснованной переоценке обстоятельств, установленных при рассмотрении дел по первой инстанции, игнорировании норм действующего законодательства, рассмотрении дела с нарушениями правил подсудности, недобросовестным исполнением профессиональных обязанностей.

Заявители указали на нарушение требований Закона «О статусе судей в Российской Федерации» и Кодекса судейской этики, повлекшими за собой искажение принципов судопроизводства и существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Члены квалификационной коллегии приняли единогласное решение о досрочном прекращении полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса.