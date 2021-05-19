Иерусалим, , 10:02 — REGNUM Армия обороны Израиля дважды пыталась уничтожить военачальника ХАМАС Мухаммеда Дейфа с тех пор, как на прошлой неделе вспыхнули боевые действия, при этом оба раза ему удалось уйти невредимым. Об этом сообщает Times of Israel 19 мая со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

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Военные добавляют, что их целями были также по меньшей мере семь других высокопоставленных членов ХАМАС, некоторые из которых были ранены, но все выжили.

Бывший генерал Армии обороны Израиля и член кабинета безопасности Йоав Галлант в комментарии Армейскому радио завил, что, хотя Израиль за эти годы упустил несколько возможностей убить Деифа, «этот человек заслуживает смерти, и мы в конечном итоге приведем его туда, где ему место».