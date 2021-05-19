Варшава, , 10:00 — REGNUM 18 мая министерство здравоохранения Польши на странице в соцсети Twitter сообщило, что в республике на вакцинацию от COVID-19 записалось уже около 86 тысяч несовершеннолетних граждан — в возрасте 16−17 лет.

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«Цифра записавшихся несовершеннолетних пока составляет 86 тысяч человек. И это было достигнуто всего за первые сутки с начала регистрации для 16−17 летних. В общей сложности мы ожидаем, что вакцинированы будут около 730 тысяч людей в этой возрастной категории», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что чем моложе возрастная группа, тем меньше интерес к вакцинации, и призвали 16−17-летних граждан зарегистрироваться и сделать прививку от COVID-19.

В сообщении также говорится, что следующей возрастной группе несовершеннолетних — от 12 до 15 лет — вакцинация будет разрешена уже с середины июня.