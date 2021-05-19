Берн, , 10:00 — REGNUM Восстановление мировой торговли после кризиса COVID-19 достигло рекордного уровня в первом квартале 2021 года, увеличившись на 10% в годовом исчислении и на 4% в квартальном исчислении. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном 19 мая.

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Согласно отчёту, это обусловлено высокими показателями экспорта стран Восточной Азии, чьи ранние успехи в смягчении последствий пандемии позволили им быстрее восстановиться и извлечь выгоду из растущего глобального спроса на продукцию, связанную с COVID-19.

Как отметил экономист ЮНКТАД Алессандро Никита, работавший над докладом, после начала вызванной пандемией рецессии потребовалось четыре квартала, чтобы мировая торговля вернулась на докризисный уровень. К первому кварталу 2021 года мировая торговля превысила докризисный уровень, увеличившись примерно на 3% по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года.

В докладе прогнозируется, что в 2021 году торговля продолжит расти, при этом ожидается, что рост останется сильным во второй половине года.

«Ожидается, что рост торговли останется более сильным для Восточной Азии и развитых стран, в то время как для многих других стран он все ещё будет отставать», — говорится в докладе.

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Согласно прогнозу, в 2021 году рост составит примерно 16% по сравнению с прошлым годом.

«Во второй половине 2021 года ожидается значительный рост торговли: согласно прогнозам, он составит около 16% по сравнению с низшей точкой 2020 года, в том числе рост на 19% торговли товарами и на 8% — услугами», — отметили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте первый замглавы Международного валютного фонда Джеффри Окамото заявил, что мировая экономика показывает более быстрое восстановление темпов роста, чем ожидалось ранее. По его словам, в январе МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%.