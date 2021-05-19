Барнаул, , 10:00 — REGNUM За выходные в лесном фонде Алтайского края было ликвидировано 24 лесных пожара на площади 128,3 га, из них 103,8 га пострадало от пожара в Ларичихинском лесничестве. Об этом сообщает министерство природных ресурсов региона.

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Так, возгорание, произошедшее 15 мая между селами Шадринцево и Загайново, могло закончиться плачевно, поскольку возникло всего в двенадцати километрах от ближайшего населенного пункта.

Когда экипаж лесопожарной службы на технике краевых автономных учреждений «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз» — ЗИЛ-131 и трактор МТЗ-82 прибыли на место, горело поле и березовые колки, относящиеся к лесному фонду. Огонь двигался по направлению к Залесовскому району. Площадь пожара продолжала стремительно увеличиваться из-за ураганного ветра и сухой погоды. Тушение осложнялось из-за непростого рельефа местности — наличия большого количества оврагов, препятствующих прохождению лесопожарной техники.

После оценки ситуации, которая стихийно развивалась и требовала быстрого реагирования, было принято решение дополнительно привлечь к тушению пожара силы МЧС — 2 пожарные машины и лесопатрульный комплекс на базе УАЗ КАУ «Боровлянский лесхоз». С воздуха работы контролировал экипаж Авиалесоохраны.

Локализовать этот серьезный очаг удалось только к 23:00 того же дня, а ликвидировать — только в 15:30 16 мая. Предварительная причина пожара — человеческий фактор (неосторожное обращение с огнем). В настоящее время ведется расследование, идет поиск виновника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае практически каждые сутки увеличивается число природных пожаров. Только 11 мая в регионе было ликвидировано 158 пожаров, более 120 из них — возгорания прошлогодней травы или мусора.

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