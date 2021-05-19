Ставрополь, , 09:57 — REGNUM В Ставропольском крае по программе туристического кешбэка отдохнули 18 тыс. туристов. Они приобрели путевок на сумму около 800 млн рублей. Возврат по программе кешбэка гостям края составил около 150 млн рублей, сообщили в управлении по информполитике правительства Ставрополья.

Напомним, в России были проведены уже два тура программы туристского кешбэка. По поручению президента РФ Владимира Путина успешное начинание продолжено — объявлен третий этап, на который до конца 2021 года выделено около 5 млрд рублей.

По числу гостей региона, ставших участниками программы, Ставрополье занимает лидирующие позиции в СКФО. В общероссийском объеме продаж доля края составила 13%, сообщил глава министерства туризма и курортов Ставрополья Александр Трухачев.

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