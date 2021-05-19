Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве объявлен конкурс на реставрацию здания детской музыкальной школы имени Н. А. Алексеева. Об этом 19 мая сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Здание является объектом культурного наследия. Оно расположено в Таганском районе по адресу: улица Николоямская, дом 42.

«Здание построено в 1885 году и является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит отреставрировать фасад, восстановив историческую отделку и декор, отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы», — рассказал Ефимов.

Заместитель мэра отметил, что текущая функция здания будет сохранена — в нём останется музыкальная школа.