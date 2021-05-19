Хабаровск, , 10:03 — REGNUM Противостояние двух крупных городов Дальнего Востока — Хабаровска и Владивостока — было всегда. Но 19 мая врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на форуме «ProДФО — Хабаровский край» подлил масла в огонь, заявив, что Приморье усиленно финансируется федеральным центром десять лет, и это пора прекращать.

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«Мы очень уважительно относимся к приморцам, и совершенно справедливым было решение руководства страны сосредоточить все ресурсы в одной точке, чтобы достигнуть развития. Уже десять лет в Приморье и во Владивосток вкладываются колоссальные средства. Ну хватит уже. Эти ресурсы можно и нужно вкладывать в другие регионы ДФО, в том числе в Хабаровский край. Это такой посыл. Мы знаем, как их эффективно использовать, без дыр в полу», — сказал Михаил Дегтярёв.

На этом хабаровский глава не остановился и предложил проводить Восточный экономический форум в разных городах Дальнего Востока:

«Мы готовы ВЭФ принимать в Хабаровске. Давайте форум проводить в разных городах, мы к этому готовы».

Регулярно в соцсетях приморцы и хабаровчане спорят по поводу переноса столицы Дальнего Востока, которую из Хабаровска перенесли во Владивосток.

В этой связи громкое заявление Дегтярёва на форуме о том, что Хабаровск станет городом-миллионником, вызвало массу обсуждений. Жители Приморья уверены, что Хабаровску не догнать по численности Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, на форуме «ProДФО — Хабаровский край» на пленарной дискуссии, посвященной созданию пространства для самореализации молодёжи, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что остановить отток населения с Дальнего Востока не удалось, но в последние годы зафиксирован приток молодёжи в регион.