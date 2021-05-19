Белгород, , 10:04 — REGNUM Непрерывное IT-образование детей внедрят в школах Белгородской области. Реализация инновационного образовательного кейса начнётся с сентября 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Врио губернатора Вячеслав Гладков 17 мая провёл рабочую встречу с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Васильевой. В школе №4 «Вектор успеха» посёлка Разумное презентовали инновационный образовательный кейс непрерывного IT-образования, целью которого станет развитие у детей разных типов мышления, творческих способностей, навыков коммуникации.

«Для того, чтобы достойно проявлять себя в конкуренции за молодёжь, необходимо постоянно меняться. Нам надо выстроить образовательную траекторию таким образом, чтобы каждый ребёнок стал успешным. Без IT-компетенций это сделать невозможно. Мы должны соответствовать вызовам времени. Для новой экономики потребуются специалисты нового типа, перед которыми будут стоять задачи, требующие творческого подхода и готовности к сотрудничеству не только с людьми, но и с системами искусственного интеллекта. Проект для достижения этой цели уже сформирован», — сказал врио губернатора.

С 1 сентября 2021 года изучать IT-направление по обновлённым программам начнут ученики начальной школы, порядка 83 тысяч детей. В сфере основного, внеурочного дополнительного образования проект запустят в 2022 — 2023 годах.