Белгород, 19 мая 2021, 10:04 — REGNUM Непрерывное IT-образование детей внедрят в школах Белгородской области. Реализация инновационного образовательного кейса начнётся с сентября 2021 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Вячеслав Гладков 17 мая провёл рабочую встречу с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Васильевой. В школе №4 «Вектор успеха» посёлка Разумное презентовали инновационный образовательный кейс непрерывного IT-образования, целью которого станет развитие у детей разных типов мышления, творческих способностей, навыков коммуникации.
С 1 сентября 2021 года изучать IT-направление по обновлённым программам начнут ученики начальной школы, порядка 83 тысяч детей. В сфере основного, внеурочного дополнительного образования проект запустят в 2022 — 2023 годах.