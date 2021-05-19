Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Более 600 жителей Ленинградской области, в том числе около 200 детей, пострадали от укусов клещей с начала 2021 года. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первый пик высокой активности клещей отмечается с середины мая до середины июня. Всего с начала года на 18 мая в Ленобласти зарегистрировано 667 пострадавших, в том числе 192 ребенка, что, однако, ниже показателей прошлого года.

«В сравнении с аналогичным периодом 2020 года число пострадавших в 2021 году ниже на 32,8%, среди детей— ниже на 49,1% (2020 году — 992 пострадавших, в том числе 377 ребенка)», — уточнили в управлении.

Укусы клещей зарегистрированы на территориях всех 17 районов области, больше всего в Гатчинском — 91, Волховском — 88, Киришском — 84, Всеволожском — 71, Тихвинском — 68, Бокситогорском — 63, Кингисеппском — 52.

«Случаев заболеваний инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано», — подчеркнули в Роспотребнадзоре Ленобласти.

Исследования 412 снятых с тела клещей показали, что клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) обнаружен в двух клещах (0,48%). На наличие возбудителя клещевого боррелиоза исследовано 298 клеща — в 92 клещах обнаружены боррелии (30,8%), на наличие анаплазмоза и эрлихиоза — 232 клеща, в пяти клещах обнаружен возбудитель эрлихиоза (2,1%), трех клещах — возбудитель анаплазмоза (1,3%).

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