Элиста, , 09:55 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 13 человек, сообщает региональный оперштаб 19 мая.

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На стационарном лечении находятся 145 ковид-пациентов, 11 из них — в тяжёлом состоянии. На домашней изоляции остаётся 201 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 682 случая заражения коронавирусом, выздоровели 20 003 носителя инфекции.

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