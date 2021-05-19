Сеул, , 09:57 — REGNUM Южная Корея занимает 62-е место из 149 стран мира по индексу счастья. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад агенства ООН по поиску решений в целях устойчивого развития (SDSN) за 2018−2020 гг.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея набрала 5,85 баллов из 10.

В топ-10 самых счастливых стран вошли: Финляндия (7,84 б.), Дания (7,84 б.), Швейцария (7,57 б.), Исландия (7,55 б.), Нидерланды (7,46 б.), Норвегия (7,39 б.), Швеция (7,36 б.), Люксембург (7,32 б.), Новая Зеландия (7,28 б.) и Австрия (7,27 б.).

Среди стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Южная Корея заняла 35-е место. Ниже показатель оказался только у Греции (5,72 б.) и Турции (4,95 б.).

Отметим, что в докладе учитываются такие показатели, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения.