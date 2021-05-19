Новосибирск, , 09:54 — REGNUM В Новосибирске устанавливают причину пожара в многоквартирном доме, во время тушения которого были обнаружены тела трёх человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

О возгорании в двухэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Фасадная, стало известно в 01:41 сегодня, 19 мая. На момент прибытия пожарных во втором подъезде наблюдалось слабое задымление. Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, из них один ребенок.

«Было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже. В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение. По оперативной информации в результате пожара повреждены домашние вещи и коридор на площади около 10 кв. м., — рассказали в ведомстве. — В ходе ликвидации возгорания из горящей квартиры пожарные эвакуировали трёх человек без признаков жизни — мужчину и двух женщин, которых передали бригадам скорой медицинской помощи. Позже медики констатировали смерть граждан».

В тушении пожара были задействовали 36 человек и 11 единиц техники.