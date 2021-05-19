Москва, , 09:53 — REGNUM Законопроект о компенсациях за повреждение автомобиля при эвакуации намерены внести в Госдуму в ближайшее время депутаты от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мы считаем, что в досудебном порядке должны компенсировать ущерб в том случае, если транспортному средству причинен ущерб службами эвакуации», — сказал Нилов.

Сейчас владелец автомобиля должен в суде доказать причинение ущерба.

«Чтобы избежать злоупотреблений, мы предложим серьезные административные штрафы для тех юрлиц, которые занимаются эвакуацией», — сообщил парламентарий.