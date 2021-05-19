Джакарта, , 09:51 — REGNUM Китай готов помочь индонезийским военным поднять на поверхность затонувшую подводную лодку Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.

Группа китайских военных провела десятки подводных операций для изучения местоположения затонувшей подлодки ВМС Индонезии.

«Водолазы провели 13 операций под водой», — заявил атташе по вопросам обороны Китая Чэнь Юнцзинь.

В операции по поднятию подводной лодки задействованы три корабля, принадлежащих Китаю, в том числе исследовательский корабль Tan Suo 2. Все полученные данные были немедленно переданы ВМС Индонезии.

Военные Китая также призвали индонезийскую сторону завершить данную операцию к концу мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в ВМС Индонезии заявили, что между частями затонувшей подводной лодки Nanggala-402 несколько метров.

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