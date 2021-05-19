Барнаул, 19 мая, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Инициативу вооружения российских военных лётчиков самым современным и эффективным оружием поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о включении в носимый аварийный запас (НАЗ) пилотов пистолета-пулемета ППК-20 и пистолета Лебедева, он пояснил:

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«В принципе, это разумная и логичная инициатива. Практика «горячих точек» показывает, что в случае, когда самолёт подбит или возникла техническая неисправность, и лётчик вынужден катапультироваться или совершить вынужденную посадку, он зачастую оказывается среди недружественного окружения.

В такой ситуации его жизнь и здоровье часто зависят от того, насколько он вооружён, и может ли он сам защитить себя (во всяком случае, до прибытия подкрепления или группы спасения). Поэтому я считаю, что вооружать военных лётчиков надо, и вооружать самым современным и эффективным оружием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в комплекты выживания российских военных летчиков планируют впервые включить стрелковое оружие, сообщили РИА Новости два источника в авиастроительной отрасли.