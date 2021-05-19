Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM В Екатеринбурге предварительно утвердили изменение устава города, позволяющее мэрии открывать вытрезвители. Решение приняла комиссия гордумы по местному самоуправлению.

Согласно тексту поправок, предлагается возложить на администрацию города следующую обязанность — «осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Комиссия проголосовала за изменение устава. Теперь судьбу поправок решат на заседании городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские наркологи поддержали идею организовать в регионе сеть платных вытрезвителей. Закон о создании в РФ системы таких учреждений подписал президент РФ Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловские наркологи выступили за платные вытрезвители