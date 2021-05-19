Москва, , 09:56 — REGNUM Сеть супермаркетов Billa перейдёт к одному из крупнейших российских ретейлеров, «Ленте». Об этом говорится в сообщении компании «Лента».

В компании пояснили, что заключили соглашение «о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн евро денежными средствами». За счёт сделки «Лента», которая поднимется на второе место в Москве по числу супермаркетов, рассчитывает ускорить экспансию в столице.

Закрытие сделки ожидается летом. Для этого потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

После сделки сети Billa не будет, все супермаркеты, а их насчитывается 161, вольются в «Ленту». Большинство магазинов Billa находятся в Москве и Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Магнит» объявила о желании купить торговую сеть «Дикси».

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