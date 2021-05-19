Душанбе, , 09:51 — REGNUM Российская сторона продолжает содействовать в модернизации вооруженных сил (ВС) Таджикистана с учетом установленных планов и сроков. Об этом 19 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Провели обзор в выполнении договоренностей о сотрудничестве в военной, в военно-технической сферах, включая содействие РФ в модернизации вооруженных сил Таджикистана. Договорились и далее выполнять в полном объеме намеченные планы с соблюдением согласованных сроков», — сказал он.

Также Лавров подчеркнул, что военное сотрудничество двух стран имеет особое значение на фоне сохраняющихся в регионе угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин рассказал, что визит президента России Владимира Путина в Душанбе намечен на вторую декаду сентября нынешнего года.