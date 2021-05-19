Пенза, , 09:50 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались шестеро жителей. По состоянию на 19 мая погибшими от COVID-19 всего числятся 743 человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Жертвами заболевания за последние 24 часа стали трое мужчин и три женщины в возрасте от 46 до 82 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 11 822 человека. По состоянию на 00:00 19 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 759 058 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 7,3%.

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