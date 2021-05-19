Соледар, ДНР, , 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 50 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 19 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили 18 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская»), Яковлевка, Зайцево (Южное)», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что 18 мая в результате обстрела Донецка погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Донецкой Народной Республики в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Наталья Михайлова рассказала о попытке представителей Украины отстранить от участия в переговорах представителей ДНР и ЛНР.

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