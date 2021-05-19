Соледар, ДНР, 19 мая 2021, 09:50 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 50 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 19 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили 18 мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.
В СЦКК отметили, что 18 мая в результате обстрела Донецка погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Донецкой Народной Республики в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Наталья Михайлова рассказала о попытке представителей Украины отстранить от участия в переговорах представителей ДНР и ЛНР.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина предложила исключить ДНР и ЛНР из переговоров по Донбассу